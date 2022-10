Elke dag passeer ik de Pearl Shop. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of deze opticien mij misschien kon helpen. Hij heeft lang gebrainstormd en wonderwel, met zijn creatieve geest en wat gereedschap, heeft hij twee nieuwe neusvleugeltjes aangebracht! Welke bril hij heeft moeten slopen, weet ik niet….Dolgelukkig was ik, vroeg naar de kosten en zijn antwoord was: Als U blij bent, ben ik dat ook!

Zo vriendelijke deze geste! Het is leuk te ervaren, dat er zeker nog aardige mensen zijn!

Elisabeth Bomhof, Epe

