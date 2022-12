Premium Het beste van De Telegraaf

Een rigoureuze stap: wij leven nu buiten

Door Rob Hoogland

Dit is een bericht uit de tuin. We hebben een wind- en regenvrij plekje gevonden, onder het afdakje van de schuur. Bij de Blokker konden we goedkope slaapzakken op de kop tikken en ik moet zeggen: het begint te wennen, al was het tijdens die vorstdagen best wel koud. Eén keer stond daar warme medemenselijkheid tegenover, toen de bejaarde vrijwilliger die maandelijks de dozen met oud papier onder dat afdakje weghaalt mij een tientje toestopte.