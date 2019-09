’Burger moet weer bloeden’

Lekker makkelijk: wéér over de ruggen van de hardwerkende, (toch al zoveel) belasting betalende, wetsgetrouwe burger ’streng zijn’. Want van hen is geen gevaar van te duchten. Criminaliteit, drugsgebruik, ’We are here’- en andere asogroepen, pak dié nou eenss net zo doortastend aan. Maar dat is eng.... De brave burger nog meer geld uit de zak kloppen onder het mom van gezondheidsbevordering, da’s een makkie.

W. Praal, Capelle aan den IJssel