’Maatwerk kan horeca redden’

Er zijn zoveel horecaondernemers die hun zaken goed voor elkaar hebben. Vaak hanteren horecaondernemers veel uitgebreidere protocollen als voorgeschreven. Zo was ik pas te gast bij een bedrijf waar ik bij binnenkomst werd getemperatuurd.

Helaas er zijn ook ondernemers die de regels aan hun laars lappen. Maar waarom moeten de goeden onder de kwaden lijden?

Je kunt in een restaurant met gescheiden looproutes en hygiënemaatregelen prima op 1.5 meter van elkaar dineren. Personeel draagt mondkapjes en handschoenen, houdt afstand, kortom besmettingsgevaar nul. Laat de overheid deskundigen de te hanteren protocollen bij bedrijven controleren, geef deze bedrijven ontheffing en controleer of de maatregelen in de praktijk worden nageleefd. Dergelijk maatwerk zal veel faillissementen voorkomen. Dan kunnen de bedrijven van het overheidsinfuus af, hetgeen miljoenen belastinggeld bespaart.

Niels J. Kooijman,

Amstelveen