Uitslag stelling: ’Meer werken loont niet’

Een paar uurtjes per week meer werken zou volgens werkgeversorganisaties het personeelstekort al behoorlijk kunnen verminderen. Veel respondenten zijn dan ook voorstander van meer voltijdbanen: „Op de werkvloer is het namelijk heel lastig als iemand niet volledig aanwezig is. Vragen en problemen blijven onnodig lang liggen. Het werkt ook niet efficiënt. De een weet niet wat de ander heeft gedaan”, zo zegt een stemmer. Daarom zou het goed zijn om minder deeltijdcontracten aan te bieden, vinden velen.

Echter, om meer mensen fulltime aan het werk te krijgen moet zo’n dienstverband wel aantrekkelijker worden, zegt men. „Want waarom zou je meer gaan werken als je niet meer overhoudt?”, stelt menig respondent. Het is te onaantrekkelijk om meer te verdienen, ieder overuur dat je maakt is te zwaar belast!”, luidt een reactie.

De meerderheid vindt dat ons belastingsysteem het aanmoedigt om deeltijd te werken. „Zolang werken voor laag- en middeninkomens niet beloond wordt, maar belastingtechnisch juist wordt afgestraft zal het nooit aantrekkelijk worden om meer te gaan werken”, reageert iemand die uit ervaring spreekt. Zo vertelt deze stemmer: „Ik ben een parttime werkende met een fulltime werkende partner. Wij worden gestraft omdat ik werk en betalen overal het volle pond voor. Volgens de hypotheekverstrekkers hebben we te weinig inkomsten om te kunnen kopen, maar volgens de regering te veel om een fatsoenlijke (sociale) huur te betalen.”

Daarbij moeten de salarissen omhoog om mensen te stimuleren überhaupt aan het werk te gaan. „De arbeidsprikkel moet omhoog met name in de agrarische sector, horeca, zorg, het onderwijs etc. Vaak is het nu aantrekkelijker om met een uitkering thuis te blijven zitten.” Het aantrekken van arbeidsmigranten is daarom helemaal niet nodig en niet wenselijk, vinden de meeste respondenten. „Doe eerst maar iets aan de bijstand en de toeslagen, werken wordt nu ontmoedigd!”, wordt er gezegd. Iemand licht toe: „Velen rekenen heel goed uit hoeveel ze maximaal zelf verdienen met werken om toch nog recht te hebben op een huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Drie dagen werken is dan wel lekker. En met al die toeslagen heb je net zoveel inkomen als met fulltime werken.”

Van de deelnemers wijst 64 procent ook op het belang van parttime banen voor een goede balans tussen werk en privé van de werknemers. Een minder grote groep (45 procent) denkt dat het in de Nederlandse cultuur zit om weinig te werken. Een van hen: „Nederland is ook nog wereldkampioen vrijwilligerswerk. Daar gaat veel tijd in zitten. Denk bijvoorbeeld aan participatie van ouders in (sport)clubs van kinderen, in veel landen wordt dit veel meer vanuit school gedaan.”

Op dat vlak valt nog veel te halen. Bijna driekwart van de vrouwen in Nederland werkt parttime. Een derde van alle deelnemers pleit voor gratis kinderopvang zodat meer ouders fulltime aan het werk kunnen. „Veel ouders met jonge kinderen hebben nu vaak geen andere keus dan in deeltijd te werken”, aldus een respondent.