’Vervolging Hamers goed’

Goed dat Ralph Hamers toch wordt vervolgd, al is het jammer dat daar voor tussenkomst van Pieter Lakeman respectievelijk het Haagse hof noodzakelijk was. Het OM had dit zelf moeten inzien om zo te voorkomen dat de gedachte post vatte dat de oud-ING-bestuurder strafvervolging kon afkopen, als het bedrag van de schikking maar hoog genoeg is. Echter, het lijkt me sterk dat Hamers zelf leiding heeft gegeven aan criminele activiteiten.

Willem de Kan