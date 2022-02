Uitslag Stelling: ’Bedreiging wereldvrede’

Een stemmer: „Poetin heeft heimwee naar vroeger tijden van de Sovjet-Unie, dus hij zal er alles aan doen om dit weer te bewerkstelligen.” Anderen maken zich veel minder zorgen: „Oekraïne zit altijd al onder de invloedsfeer van Rusland. De VS en EU hebben daar helemaal niets te zoeken. Oekraïne is geen lid van de NAVO, dus daar zullen zij uiteindelijk de handen vanaf trekken.”

Een van de reacties op de Russische dreiging is het (nog) niet openen van de gaspijpleiding Nordstream 2 van Rusland naar Duitsland. De meerderheid van de stemmers vindt dit een logische respons. Sommigen suggereren dat dit de VS in de kaart zal spelen. „Zo zullen wij afhankelijk worden van de energie uit de VS, zoals liquid gas.” Iemand analyseert: „Eigenlijk is het idioot dat het hysterische Duitse besluit alle kerncentrales te sluiten, zulke grote geopolitieke gevolgen heeft. Want nu hebben ze dat Russische gas dus heel hard nodig.”

Premier Medvedev van Rusland heeft gedreigd de gasprijzen gigantisch te verhogen. De meeste respondenten geloven niet dat de EU daardoor uiteindelijk zal buigen voor Rusland. Toch maken velen zich zorgen over hun eigen energierekening. „We kunnen wel heel hard veroordelen, maar blijven toch afhankelijk van Rusland vanwege het gas.”

De Russen plegen ook cyberaanvallen op Oekraïense doelen. Nederland heeft hulp toegezegd om deze tegen te gaan. Twee derde van de deelnemers gelooft niet dat dit nut zal hebben. Een reactie: „Een lachertje natuurlijk. Nederland weet niet eens hoe het de Belastingdienst moet automatiseren.”

Premier Rutte heeft de Russische inval scherp veroordeeld. De meerderheid vindt dit goed. Sommige partijen in de Tweede Kamer, zoals FvD, PVV en JA21 zijn de Russen gunstiger gezind. Onbegrijpelijk , vindt de meerderheid.

De VS heeft de aanval op Oekraïne scherp veroordeeld. Driekwart vindt dat president Biden makkelijk praten heeft. „De VS gaat geen oorlog riskeren, onder het mom: ’Niet onze oorlog’. Europa zal een tandeloze tijger blijken te zijn, zonder leger en zal Oekraïne uiteindelijk ook laten zitten.”

Door de oorlogsdreiging zouden miljoenen mensen op de vlucht kunnen slaan. Veel stemmers leven dan ook mee met de bevolking van dit land. „Ik houd mijn hart vast, maar Rusland gaat de gebieden die het heeft erkend nu echt niet meer opgeven”, zo denkt een respondent. „Poetin wil oorlog om zijn binnenlandse positie te verstevigen”, zo denkt een ander.

De EU heeft sancties afgekondigd, waarbij o.a. geldstromen naar Rusland worden gefrustreerd. Bijna niemand van de stemmers gelooft dat dit de Russen zal tegenhouden. Een stemmer denkt zelfs dat sancties averechts gaan werken. „Hierdoor kan Poetin nog meer de schuld van het conflict bij het Westen leggen.”

Ondanks dat Poetin onlangs heeft gezegd dat hij een diplomatieke oplossing nastreeft, geloven de meesten niet dat diplomaten dit conflict kunnen beëindigen. „Het gaat steeds óver Oekraïne. Waarom de bevolking niet gewoon zelf vragen of ze bij Rusland willen horen, of niet?”