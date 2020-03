Uitslag Stelling: Prima actie van regering

Zwaar getroffen kleine bedrijven in bijvoorbeeld de horeca, reisbranche en de culturele sector kunnen per direct aanspraak maken op een noodfonds van 4000 euro. Zzp’ers en mensen met een nul-urencontract die door de crisis in de problemen komen, krijgen voor minstens drie maanden een bijstandsuitkering. Ook komt er uitstel van belastingbetaling.

Het gros van de respondenten reageert positief en staat volledig achter deze maatregelen. „Heel goed om bedrijven zo door deze moeilijke tijd heen te helpen. Het is een noodsituatie die vraagt om noodmaatregelen.” Het kabinet wordt door velen geprezen om zijn daadkrachtige houding: „Dit is meer dan een gebaar. Hiermee wordt al het mogelijke gedaan om faillissementen en ontslagen te voorkomen. De aangekondigde maatregelen kunnen zo nodig verlengd en aangepast worden. Dat is niet niks, de regering steekt echt haar nek uit!”

Om dit noodpakket te kunnen betalen zal de regering de staatsschuld laten oplopen. Niet meer dan logisch, reageert driekwart. „Op dit moment doet men al het mogelijke om de pijn voor iedereen te verzachten. Dat daardoor de staatsschuld oploopt, dat moet dan maar.” De maatregelen hebben daarnaast een belangrijke symbolische en maatschappelijke functie, stellen velen. „Het geeft hoop, moed en rust. Dat is nu belangrijk. Ik denk dat het bedrijven helpt om de crisis te overbruggen.” Veel kleine ondernemers reageren hoopvol: „Hier twee zzp’ers onder één dak, een verkeersschool en beautysalon. Wij hebben vaak het gevoel gehad hard te werken en te veel te moeten afstaan. Maar nu geeft die overheid ons een lichtpuntje, het vertrouwen dat we dit als ondernemers maar vooral ook als gezin met kinderen gaan redden, en daar zijn we ze enorm dankbaar voor.”

Hoewel velen het noodpakket waarderen, denkt slechts een derde dat de meeste bedrijven met behulp van deze maatregelen het hoofd boven water zullen houden. De overheid zal de bedrijven namelijk niet eeuwig kunnen sponsoren, zegt men. Bovendien zal er ongetwijfeld misbruik gemaakt worden van deze regelingen, stellen sommige tegenstemmers. „Deze maatregelen gaan leiden tot enorme fraude van bedrijven en personen die ook zonder de coronacrisis al in zwaar weer zaten.” Een andere criticus stelt: „De staatsschuld laten oplopen roept vragen op. Als alles weer normaal is moet dat toch terugbetaald worden, dan zijn we allemaal de klos”. En: „De regering laat de belastingbetaler betalen. De gewone man gaat straks weer bloeden voor dit beleid. “

Ruim 40 procent vreest dat de financiële steun slechts uitstel van executie is voor veel ondernemers. De crisis is nog lang niet voorbij en de overheid kan de bedrijven niet eeuwig bijstaan, zegt de groep die het somber inziet. „Ik ben zelf ondernemer in de evenementensector”, vertelt iemand. „De maatregelen zijn voor velen van ons helaas kort uitstel van executie. We komen uit de wintertijd waardoor de bodem van de kas al in zicht is. Een mokerslag voor de branche met een onoverkomelijke berg faillissementen.”