’Oud-zorgpersoneel terughalen’

Nu blijkt in de praktijk dat het efficiënter werken, veel meer werk opleverde en dat je nu bijvoorbeeld om een klas kinderen te moeten onderwijzen, zoveel formulieren, leerlingen volgsysteem etc. in moet vullen waardoor je normale onderwijstaken in het gedrang komen. Velen haken hierdoor af, je bent geen administratief medewerker.

In de zorg moest er ook zonodig bezuinigd worden, ziekenhuizen werden gesloten, goed personeel op straat, het moest efficiënter, en kijk nu eens wat het ons gebracht heeft? Genoeg bedden in de ziekenhuizen, maar geen personeel om al die mensen die nu zo ziek worden te kunnen helpen. Na de eerste golf moest er toch wel een belletje gaan rinkelen bij de hoge heren/dames, dat er snel werk van extra personeel moest worden gemaakt! Er waren destijds duizenden ontslagen dus een herintredingscursus en voila: personeel.

Nu moeten wij weer op de brandende blaren zitten, er is nl nog niets verandert!

K. Veen - Ede