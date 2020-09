Brief 3: ’Klap in gezicht van zorg en horeca’

Na de storm van (terechte) kritiek krabbelen veel BN’ers terug. Zij roepen niet op om de regels te negeren maar willen graag antwoorden. Ga dan voor #ikwilgraagantwoorden want de #ikdoenietmeermee suggereert heel wat anders voor met name (jonge) mensen die alleen headlines lezen.

Daardoor brengt deze actie de gezondheid van heel veel Nederlanders en dus ook de Nederlandse economie in gevaar. En als je niet alleen de headlines leest, weet je het antwoord op de meeste vragen zelf ook al. Vele van deze BN’ers zijn blijkbaar zo publiciteitsgeil dat zij deze actie nodig hebben.

Een klap in het gezicht voor iedereen die zich wel aan de regels wil houden en met name voor de medewerkers in de zorg en horeca alsmede kermisexpoliteanten, reisorganisaties, evenmenetenbureaus etc. etc. die dagelijks geconfronteerd worden met mensen die zich niet aan de regels willen houden. Dit geldt zeker niet voor deze BN’ers die lekker veilig vanuit huis kunnen twitteren ....

Huub Kapel, Lisse

