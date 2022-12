Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur In de prijzen met video op YouTube

Door Kamran Ullah

Over twee weken is het precies 130 jaar geleden dat de eerste Telegraaf uitkwam. Als papieren krant. Meer dan een eeuw was dat een volstrekt onnodige toevoeging, maar sinds de opkomst van het internet is dat wel goed om te benoemen. De T. lanceerde de laatste decennia een website, kreeg meerdere apps en bracht de krant in digitale vorm. Tegenwoordig delen verslaggevers hun analyses in podcasts en maken we dagelijks nieuwsvideo’s.