Brief 3 ’Waar waren experts bij toestaan bouw woningen?’

Bekijk ook: Bouwregels onder de loep na complexe brand Arnhem

Nu er een gigantische brand heeft gewoed in Arnhem, waarbij een aantal woningen finaal zijn verwoest omdat de brandweer ernstig in haar werk werd belemmerd doordat de daken volledig werden bedekt met zonnepanelen, gaan experts zich verdiepen in deze zaak.

Welke experts zullen dit dan wel zijn? En waar waren deze experts bij de vergunningverlening voor datgene wat er duidelijk mis is bij de woningen in deze wijk?

De luchtopnames van deze woonwijk laten zien dat alle daken volledig zijn dichtgelegd met zonnepanelen , uitgezonderd hele kleine dakraampjes. Een zo een raampje was de redding voor een jonge bewoonster die zich hierlangs in veiligheid kon brengen.

De brandweer kon alleen via een reeds geheel doorgebrand dak bluswater naar binnen spuiten en dan nog alleen bij die woning. Op een later tijdstip werd door de brandweer een aantal zonnepanelen van aangrenzende woningen verwijderd (gesloopt) en kon men duidelijk zien dat deze daken niet waren voorzien van stenen dakpannen maar van een brandbare asfaltbedekking.

Laat men maar eens uitzoeken wie en waarom er een dergelijke dakconstructie werd toegestaan bij de bouw van deze woningen en wie heeft bepaald dat er later ook nog eens zonnepanelen op mochten worden geplaatst.

F. Heeffer, Uden