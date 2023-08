Dwangbevelen vallen Peter Gillis minstens net zo zwaar als de worstenbroodjes

Hatseflats! De aangetekende brieven en dwangbevelen die Peter – ’Massa is kassa’ – Gillis deze periode vrijwel dagelijks in de brievenbus vindt, moeten de zelfbenoemde campingkoning minstens zo zwaar vallen als de Brabantse worstenbroodjes die hij in overvloed verorbert. Het lijkt over en uit met de van de tv bekende vakantieparkenexploitant. Gillis wordt niet alleen vervolgd voor belastingfraude en mishandeling van zijn ex-vriendin ’ons Nicolekke’. Ook steeds meer burgemeesters zijn het ongeordende gedrag van de horecaondernemer zat en leggen hem het vuur na aan de schenen.

Ⓒ DE TELEGRAAF