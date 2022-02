Premium Het beste van De Telegraaf

Column John van den Heuvel Undercoveragent ’Peter’ verdient postuum respect en waardering

Werken als undercoveragent is vooral eenzaam en heeft per definitie iets schizofreens. Wie als politieman of -vrouw langdurig infiltreert in het criminele milieu, leeft in twee werelden. In zijn werk speelt de undercoveragent een grote boef, die het vertrouwen moet winnen van altijd argwanende criminelen. Privé hoort een politie-infiltrant zichzelf te kunnen zijn.