’Alleen schatkist wordt er beter van’

We zitten gewoon met te veel voertuigen op een te klein oppervlak, en als iedereen maar netjes achteraan sluit, worden de files vanzelf langer. Jammer als men in de file staat, daar staat men best en kan dan ook geen kattenkwaad uithalen en tenslotte lost het ook weer vanzelf op.

Tot nu toe heeft nog geen enkele maatregel iets toegevoegd aan filebestrijding, alleen de schatkist wordt er beter van. Veel van die maatregelen zijn tijdelijk en wat die tijdelijkheid betreft is dat toch wel erg lang, tenslotte is een mensenleven ook maar tijdelijk.

Wij behoren tot de duurste landen van Europa, maar dat schijnt nog niet duur genoeg te zijn. Rekeningrijden is wat mij betreft geen oplossing van het probleem, ik zou het betaald parkeren op de snelweg willen noemen!

H. de Haas, Den Haag