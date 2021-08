Stelling: Spelen boven verwachting

Kopieer naar clipboard

Nog nooit was Nederland zo succesvol op de Olympische Spelen als de afgelopen weken in Tokyo. Maar -met name in het begin- was er ook scepsis, vielen de resultaten op sommige nummers juist tegen en waren er deelnemers uitgesloten vanwege corona. Waren de Spelen voor Nederland machtig mooi, of blijft u koel onder het Nederlandse succes?