’Pensioenpotten zitten barstensvol’

De pensioenen gaan er dit jaar met 1,2% op achteruit. Dat is niet leuk voor gepensioneerden, maar veel erger is dat de pensioenen en de opbouw van pensioenen van nog werkenden er inmiddels al meer dan 20% op achteruit zijn gegaan. En dat terwijl het vermogen van de fondsen in 8 jaar tijd ongeveer verdubbeld is tot € 2000 miljard!

En hoe kan dit? Doordat de Nederlandse regering, in samenwerking met DNB de rekenrente extreem en onrealistisch laag houdt. De pensioenen kunnen met dit bedrag met het huidige systeem tot in het oneindige worden doorbetaald als er een normale rekenrente wordt gehanteerd en de rendementen ook meegeteld worden.

Zelfs als de indexatie met terugwerkende kracht toegepast wordt, is er geen vuiltje aan de lucht! Het betreft hier 11 miljoen Nederlanders.

Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede