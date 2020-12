’Geen andere keus dan lockdown’

Het is een bewezen feit dat het coronavirus razendsnel wordt overgebracht van mens tot mens door onder andere nabij contact. Intussen krijgen ziekenhuizen het steeds drukker en wordt een toenemend beroep gedaan op zorgmedewerkers. U weet wel, diezelfde groep waar we met z’n allen voor hebben staan applaudisseren omdat we zo trots waren op hun handelen.

Het zijn deze mensen die straks tijdens de feestdagen weer dagelijks paraat staan mede omdat wij ons massaal weigeren aan de regels te houden. Ook de horeca en andere bedrijfstakken helpen wij niet door dit gedrag. Als het zo doorgaat wordt 19 januari geen einddatum van de lockdown maar een tussenstation. Dat laten we toch zeker niet gebeuren?!

F. Habers, Emmeloord