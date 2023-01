Ombudsman: Ik heb recht op een huis

Maar Dora heeft moeite om alle rekeningen te betalen. Dan gaan ook nog de auto en wasmachine kapot. Dora houdt geen geld meer over en kan de huur niet betalen. De verhuurder dreigt hun uit huis te zetten.

Een lastige situatie voor Dora en Miriam. Gelukkig kunnen ze snel in het appartement van een neef terecht. Helaas blijkt het appartement niet goed onderhouden. Het appartement is niet veilig en heeft veel schimmel. Miriam heeft astma en heeft daar dus last van. De verhuurder ziet dat het appartement in slechte staat is en belooft het op te knappen. Maar dat gebeurt niet...

Het appartement is eigenlijk onleefbaar voor Dora en Miriam. Dora neemt contact op met de gemeente. Maar in plaats van te helpen, zeggen ze: dit huis is onbewoonbaar. Dat betekent dat Dora en Miriam er niet meer kunnen en mogen wonen. Wat nu?

Ze kunnen tijdelijk wonen in een stacaravan op de camping van vrienden. Maar ook hier kunnen ze niet lang blijven. Dora probeert een urgentieverklaring bij de gemeente aan te vragen. Die krijgt ze niet. Ze probeert van alles om hulp te zoeken: rechtsbijstand, maatschappelijk werk. Maar helaas, niemand helpt haar. Dora wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

Uiteindelijk besluit Dora bij haar ouders te gaan wonen. Het is niet ideaal, omdat het ver weg is van hun eigen woonplaats en ze nu met veel personen in een kleine ruimte leven. Er is steeds vaker ruzie in huis.

Een oplossing is nog niet in zicht. Dora voelt zich van alle kanten in de steek gelaten. Ze heeft het gevoel dat de gemeente er niet voor de burger, maar tegen de burger is. En dat zij geen oog heeft voor wat dit met kinderen doet. Miriam voelt veel onzekerheid over de toekomst, mist haar vriendinnen en is boos dat de gemeente haar nooit heeft gevraagd wat zij vindt.

Het verhaal van Dora en Miriam staat niet op zichzelf. Met regelmaat ontvangen de Kinderombudsman en ik klachten van ouders, kinderen en professionals over huisuitzettingen van gezinnen. Daar hebben we samen onderzoek naar gedaan. Afgelopen dinsdag 24 januari 2023 brachten wij ons rapport ’Als de overheid niet thuis geeft…’ uit. Daarin doen wij aanbevelingen aan de overheid om de situatie te verbeteren, want iedereen heeft recht op een huis.

Gaat het ook mis tussen u en de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.