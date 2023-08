Brief 3 ’Framenummer fiets opslaan’

In het artikel over de massa diefstal van e-bikes (Tel. 21/8) staat, dat vaak geen frame- of serienummer kan worden opgegeven. Omdat de bezitter deze niet ergens opslaat. Simpel op te lossen. Geen framenummer, dan ook geen verzekering. Ook kan de verkoper bij overdracht aan de koper een bewijs meegeven, waarop de nummers van de e-bike of gewone fiets staan. Tip voor de politie aan de grens. Een met dit soort fietsen volgeladen bus aan de grens, aan de ketting ermee en laten staan tot er geen twijfels meer zijn over de herkomst.

Ton van der Heijden, Winterswijk

