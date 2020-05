Brief 3: ’Kijk naar de Oostvaardersplassen’

Het kan ook niet wolven in Nederland. Ons land is te klein en overbevolkt. De wolven hebben te weinig eten wat betreft wild. Dus worden het een makkelijke prooi: schapen, geiten en kippen.

Doe er wat aan, straks hebben ze jongen en over een paar jaar zijn er daar dus ook weer te veel van en dan is het niet te sturen. Kijk naar de chaos in de Oostvaardersplassen. Ook bedacht door mensen die er geen verstand van hebben en een bepaald beeld hadden van hoe het zou gaan. En zie wat daar is gebeurd.

Dicky Moerman

