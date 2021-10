Brief 3 ’Focus gewoon op mensen’

Bekijk ook: Volt haakt in gemeenten af wegens vrouwentekort

Bij Volt gaan ze dus als standaard blijkbaar uit van 'de man' versus de 'niet-man'. Bijzonder. Ik voel me als vrouw gediscrimineerd, want de man-groep hoeft blijkbaar de plekken niet te delen met anderen, zoals de vrouwen met de non-binaire en transgenders. Ik vind: laten we het hebben over personen of mensen. Waarom deze indeling? We zijn allemaal mens met unieke kwaliteiten. Daar zou het bij Volt (en in de maatschappij ) om moeten gaan!

Anita van den Berg, Epe

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: