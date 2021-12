’Maak kinderopvang inkomensafhankelijk’

Hogere inkomens zijn altijd spekkoper in dit land. Mooie leasecontracten en goedkope elektrische auto’s, gebruik kunnen maken van mooie subsidieregelingen omdat ze het geld hebben om voor te financieren, goedkoop wonen en vermogen opbouwen met hypotheekrenteaftrek. De middeninkomens en dan vooral de onderkant daarvan betaalt altijd de volle mep.

Het gratis maken van de peperdure kinderopvang klinkt sympathiek maar er is ook een middenweg. Er is niets mis met een beetje goedkoper en nog steeds inkomensafhankelijk. Als er geld over is en de overheid meer vrouwen aan het werk wil kan er ook worden gekeken naar de mantelzorg. Herstel de bejaardenhuizen weer in ere, investeer in thuiszorg en vrouwen zullen meer gaan werken. En hier profiteert iedereen van niet alleen de groep met kinderen.

B. van Dam