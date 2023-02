’Per situatie snelheid bekijken’

Al jaren werden wij in mijn straat in Maastricht geconfronteerd met het probleem dat men dacht dat veel automobilisten te snel reden terwijl er nauwelijks ongelukken gebeurden. Dit had aanpassingen tot gevolg, er werden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. Er werden o.a. chicanes aangebracht. Het resultaat was dat het gevoel dat er te hard gereden werd bleef terwijl het aantal ongelukken toenam. Bijna elke maand werd wel een chicane omvergereden.

De bewoners werden daarnaast geconfronteerd met, voor de chicanes, stoppende en optrekkende auto’s en de daardoor veroorzaakte trillingen. Zeker als er weer een chicane geraakt werd. Met alle genomen maatregelen is er geen verbetering gekomen in de verkeersveiligheid, sterker nog, de onveiligheid is toegenomen terwijl het woongenot is afgenomen.

Maatregelen moeten niet integraal vanuit Den Haag genomen worden maar ter plekke moet gekeken worden welke problemen er zijn en die moeten dan opgelost worden met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.

Wil Lem, Maastricht