Straatvoetbal was een slapende prinses die na een lange winter werd wakker gekust. Op een dag zat het opeens in de lucht. Dan werd er aangebeld en vroegen ze of je kwam voetballen. Eerst naar het veldje en als dat bezet was, tussen de lantaarnpalen. Eén oneindige en glorieuze zomer lang was ik Robbie Rensenbrink, het slangenmens.