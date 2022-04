Geklungel is ook ons reporters niet vreemd

Premium Het beste van De Telegraaf

Silvan Schoonhoven

Drie kwartier waren ze in Oekraïne, toen maakten ze alweer rechtsomkeert. Vier Nederlandse ex-militairen waren afgereisd om in het Vreemdelingenlegioen mee te vechten tegen de Russen, ze bereikten de legerbasis om te worden ingecheckt, maar toen besloot een van de jongens dat hij naar huis wilde en vertrokken ze alle vier, tot verbijstering van de Oekraïense militairen. De groep had nou eenmaal afgesproken: samen uit, samen thuis. Een dag later zaten ze alweer in Nederland na 3500 kilometer voor joker te hebben gereden. ‘Op de terugweg was de sfeer om te snijden.’