’Pluim voor logistiek personeel’

Door hun tomeloze logistieke inzet wordt het voor de burgers mogelijk gemaakt om deze coronaperiode goed door te komen. Wat mij betreft mogen deze harde werkers een welverdiende bonus ontvangen.

Het lijkt vanzelfsprekend dat alle bestellingen van ’s ochtends vroeg tot laat in de avond geleverd worden om aan de wensen van de klanten te kunnen voldoen. In plaats daarvan worden ze door hun werkgevers vaak respectloos behandeld en moeten voor een appel en een ei lange dagen maken. Zeker PostNL maakt meer winst. Het uurtarief is voor deze bezorgondernemers 10% gestegen terwijl het stoptarief voor de werknemers de laatste drie jaar met 50 cent is gedaald.

Ik heb veel respect voor deze groep harde werkers, die allen hun verantwoordelijkheid nemen om ons te blijven bevoorraden. Chapeau, een dikke pluim en hopelijk ook een bonus voor jullie.

Het is zeker ook voor veel andere ondernemers in deze tijd een hard gelag maar het is ook belangrijk om deze groep logistieke werknemers een hart onder de riem te steken.

Resie van Calker