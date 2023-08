Deze reddingsactie is voor de lezers dichtbij

De afgelopen week had ik even een déjà-vugevoel. Op zondag had ik toevallig dienst, toen bekend was geworden dat Nederlandse toeristen geëvacueerd waren in verband met de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos. Natuurlijk dacht ik meteen aan mogelijke repatriëring, die niet eenvoudig zou zijn omdat er weinig toestellen beschikbaar zijn in het hoogseizoen. Een rondje bellen leverde al snel het beeld op van reisorganisaties die al vanaf vrijdagavond in touw waren om alles in zo goed mogelijke banen te leiden. Er was zelfs een directeur van een reisbedrijf die mij zondagmiddag uit zichzelf appte met de vraag om hun naam ook te noemen in de berichtgeving, want dat scheelde veel telefoontjes in het overbelaste klantcontactcentrum.