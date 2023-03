’Bestuur waterschappen door experts’

Voor 1995 hadden we een waterschap en betaalden we enkele tientjes (in guldens) per jaar, weet Loek Uijttewaal.

Het bestuur bestond uit deskundige vrijwilligers, de zgn. ingelanden, die de afwatering en de staat van dijken en installaties, die geheel onbezoldigd controleerden. Regelmatig was er overleg onder leiding van de enige fulltimer, de dijkgraaf. Dat moest professioneler, met dure kantoren met directies, secretaresses, kantines en kunstwerken aan de muur. Inmiddels is voor hetzelfde werk de factuur vervijftienvoudigd in nog geen 30 jaar tijd. Er worden nu weer miljoenen verkwist aan Waterachapsverkiezingen. Wat heeft politiek van doen met schone sloten en goed draaiende gemalen? Komen er binnenkort ook aparte verkiezingen voor de energievoorziening?

Loek Uijttewaal, Ter Aar