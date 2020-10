Uitslag stelling: ’Corona-sneltest lichtpuntje’

Zo laat een enhousiasteling weten: ,,Fijn dat zo onnodige quarantaines voorkomen kunnen worden, zodat we weer aan het werk kunnen.” En een ander reageert: ,,Hiermee kunnen we gemiste werkuren goedmaken en dat is weer goed voor de economie.”

Dat het 'nieuwe normaal' overboord kan, gelooft slechts een derde van de respondenten. ,,Alles wat helpt om weer terug te gaan naar het leven vóór corona, is meegenomen”, merkt één van hen op. ,,Daarbij nemen we die sneltest voor we de Ziggo Dome of ArenA binnengaan op de koop toe.”

Nog minder respondeten denken dat na het breed invoeren van de sneltest maatregelen als anderhalve meter afstand houden, mondkapjes en thuiswerken overboord kunnen. ,,Laat duidelijk zijn dat testen het coronavirus niet kan verslaan. Een sneltest betekent alleen dat je sneller weet of iemand in quarantaine moet of niet. Het virus blijft nog wel even.”

In Nederland groeit het aantal besmettingen momenteel razendsnel. Een kwart van de deelnemers denkt dat door de sneltest het tij kan keren. ,,Alleen een consistent regeringsbeleid en ander gedrag van de Nederlanders kan het aantal besmettingen doen dalen”, gelooft een scepticus.

De meesten hebben bijvoorbeeld niet veel vertrouwen in de overheid die heeft gezegd de sneltesten op korte termijn in te willen zetten. Slechts een kwart denkt dat dit gaat lukken. ,,Hier gaat werkelijk alles fout. Die rare Trump had zelfs in augustus al sneltesten en in Duitsland waren ze vorige maand al. Maar hier gaat het 'bekwame' RIVM eerst onderzoeken of de sneltesten echt werken en dan de introductie begleiden samen met het ministerie en de GGD’s”, moppert een deelnemer.

Optimistischer zijn respondenten over de uitwerking van een vaccin op de samenleving. Een meerderheid denkt dat introduceren van een vaccin het einde betekent van de coronacrisis. ,,Pas als het vaccin er is, zal alles beter worden. Beslist niet eerder”, klint het.

Nadat de afgelopen weken een tekort dreigde aan testen, is de voorraad nu weer op peil. Respondenten geloven echter niet dat het aantal coronagevallen hierdoor gaat dalen. Een deelnemer: ,,Het devies is 'testen, testen, testen', maar dat is niet genoeg. Hierbij moet 'handhaven, handhaven, handhaven' komen.’

Het snel oplopende aantal besmettingen is volgens velen niet te wijten aan het tekort aan testen. Veruit de meesten denken dat Nederland coronakampioen is geworden door het gedrag van mensen. ,,Je kunt testen wat je wilt, maar als het gedrag van mensen niet verandert, zijn we nergens”, merkt iemand op. Een ander is ook 'erg teleurgesteld' in het gedrag van zijn landgenoten. ,,En pessimistisch ook.” Er klinkt dan ook in veel reacties de roep door om strengere regels en strengere handhaving. ,,We zijn een eigenwijs en zeurderig volk dat blijkbaar niet van regels houdt.” En hoewel een meerderheid vindt dat iemand een test moet kunnen weigeren, menen bijna allen dat iemand met een positieve testuitslag verplicht in quarantaine moet.