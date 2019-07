Uitslag Stelling: Gewelddadige ex in gareel

Als afgewezen mannen (of vrouwen) werkelijk kwaad in de zin hebben, is een straatverbod niet genoeg om ze af schrikken, zo klinkt het onder de respondenten. „Dan is er weinig tegen te beginnen”, schrijft iemand. „Dan werkt een straat- of contactverbod juist als een rode lap op een stier.” Vorige week ging het nog gruwelijk mis in Kerkrade toen de 42-jarige Reagen de keel werd doorgesneden. Haar ex, Roberto H. is als verdachte opgepakt. Buurtgenoten vertelden dat er nota bene een straatverbod tegen de man liep, maar dat hij dat constant aan zijn laars lapte. Het slachtoffer zou daar ook steeds melding van maken, maar dat voorkwam niet dat ze werd afgeslacht.

„Dat je de politie belt, maar dat ze je niet helpen. Zeggen dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Dat is toch je grootste nachtmerrie”, schrijft een stellingdeelnemer.

Iemand anders spreekt uit eigen ervaring: „Ik werd ook lastig gevallen door mijn ex. Niet zozeer gewelddadig, maar vervelend gedrag. Stond telkens midden in de nacht voor de deur. Keer op keer politie gebeld. Kwamen netjes, maar ze zeiden ’zodra wij weg zijn, kan hij er weer staan’. Ik vroeg of zij soms alleen iets konden doen als ik onder een wit laken lag. Het antwoord was: ’Het klinkt cru, maar het is wel zo.’

De politie zegt niet altijd op de hoogte te zijn van een opgelegd gebiedsverbod. Soms is het straatverbod niet uitgesproken via het strafrecht, maar via een civiele procedure. En daar gaat het weleens mis. „Een straatverbod is geen onzichtbare muur waar een stalker/moordenaar niet doorheen kan komen”, reageert iemand. „Als zo’n griezel zijn ex wil vermoorden dan kan hij dat altijd, die is helemaal niet met dat straatverbodje bezig!”

Veel stellingdeelnemers geven aan dat een verbod alleen zinvol is als er ook gehandhaafd wordt. „Straatverbod, boerkaverbod etc., staat allemaal mooi op papier maar wordt absoluut niet ondersteund door meer blauw op straat. Zolang de Nederlandse politie onderbezet is en eigenlijk ook niets mag, zijn die verboden een lachertje.”

’Meer geld en mankracht erbij’, vindt 69%. „Het is niet het verbod dat beschermt, maar de politie (als die tijd en zin heeft).” En: „Ik heb me ondanks een straatverbod voor mijn ex-man heel onveilig gevoeld. Politie nam het niet serieus of er was te weinig personeel. Die waren nodig voor de echte noodgevallen. Beangstigend gewoon!”

„Een omgevingsverbod kan wel degelijk helpen,’ vindt een ander. ,,Niemand weet hoeveel moorden er zijn voorkomen. Dat de rechter steeds vaker het belang van het slachtoffer zwaarder laat wegen dan dat van de dader, is hoopgevend. Bij excessen geeft het meer mogelijkheden actie te ondernemen.” Een kwart van de deelnemers (24%) is het daarmee eens.

Een flink aantal doet de aanbeveling om mensen met een gebiedsverbod te verplichten tot een elektronische enkelband. „Gps-trackers omdoen en monitoren, alarm laten afgaan als men te dicht in de buurt komt. Maar alles staat of valt bij de handhaving.” Een ander: „Tien jaar cel per overtreding werkt vast ook heel goed...”