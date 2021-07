Uitslag Stelling: ’Haal Van Gaal als coach’

Louis van Gaal werd de vorige keer nog gepasseerd, maar moet nu toch echt ’achter de geraniums vandaan komen’ om het Nederlands elftal naar Qatar te leiden, vinden de stellingnemers.

De verloren wedstrijd tegen Tsjechië deed Frank de Boer de das om, na een dienstverband van slechts 279 dagen. Terecht, vinden de stellingnemers, want De Boer maakte tactische blunders (91%): „Spelers die geleerd hebben om vooruit te lopen, moet je niet in één keer leren om achteruit te lopen want dat werkt niet”, aldus een deelnemer. Al breekt ook een enkeling een lans voor De Boer: „Frank de Boer was geen slechte bondscoach, maar had verwende, zeer matig spelende spelers, die alleen met zichzelf bezig waren. Daar kan geen bondscoach iets aan veranderen, al schreeuwt hij nog zo hard.”

Dat de spelers teveel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het team is een terugkerend verwijt. „Welke opvolger dan ook moet die over het paard getilde miljonairs goed aanpakken. Het zijn gewoon verwende jochies!” Discipline en teamgevoel terugbrengen in de ploeg is dan ook een dringende oproep van de stellingnemers: „Kies een trainer die boven alle partijen staat. Iemand die zijn eigen keuzes maakt zonder te kijken naar de club waarvoor de speler uitkomt. Een trainer die wel de ‘vedette’ durft te wisselen. Wie maakt mij niet uit.” De meeste stellingnemers maakt dat echter wel uit: bij de keuze tussen Louis van Gaal, Dick Advocaat, Ruud Gullit, Erik ten Hag en Henk ten Cate kiest een ruime meerderheid voor Van Gaal (84 %). „Duidelijke structuur en discipline moet er komen, en dat kan alleen Van Gaal op korte termijn realiseren.”

Een trainer uit het buitenland halen is in ieder geval niet nodig, vinden de stellingnemers, want ’we hebben genoeg kwaliteit in huis’. Buiten de grenzen kijken zou zelfs een afgang zijn voor het Nederlands voetbal, vindt driekwart. Een enkeling ziet het anders: „Ga voor een leider die geloofwaardig is, zijn sporen als coach heeft verdiend en van een groep van goede spelers een hecht aanvalsteam kan maken. Denk aan namen als Josep Guardiola, Zinedine Zidane, eventueel zelfs José Mourinho. Nederland is een klein land met een beperkt aantal coaches op het hoogste niveau, je hoeft je er niet voor te schamen om een buitenlander aan te trekken, zoals België al succesvol heeft gedaan.”

Wie de opvolger van De Boer ook wordt, hij moet direct terug naar de 4-3-3-opstelling en de Hollandse School met aanvallende speelstijl als basiseis instellen (66%). „De trainer moet zorgen dat we weer aanvallend gaan voetballen en dat de spelers vechten voor elke bal”, klinkt het. Met de volgende kanttekening: „De spelers moeten het uiteindelijk zelf doen. De opstelling is leuk maar in het veld verandert dat toch steeds. We hebben gewoon matige spelers.” De meerderheid is het met dat laatste punt niet eens. Een krappe meerderheid (53%) verwacht dan ook dat de ploeg zich voor het WK in Qatar zal kwalificeren. Een stellingnemer heeft met dat vooruitzicht nog een originele suggestie: „Het zou een stunt zijn om Sarina Wiegman aan te stellen.”