’Gedraai van Hoekstra’

Hoekstra blijft achter zijn uitspraak ’2030 is niet heilig’ staan én hij blijft achter het coalitieakkoord staan. Je wordt als burger van zoveel gedraai en getol toch niet goed. Het is vlees noch vis. De kloof tussen burger en politiek is nooit eerder zo overduidelijk zichtbaar gemaakt als in dit debat en de uitkomst ervan. Politiek Den Haag horen in hun bubbel wat het volk zegt, maar ze doen er niets mee.

Herman de Haas, Rotterdam