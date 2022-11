Westerse ontwikkelingshulp niet zelden respectloos en pervers

Binnenland

Staatssecretaris Uslu wil actieplan NPO tegen grensoverschrijdend gedrag DWDD

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wil van de publieke omroep (NPO) een actieplan zien zodat grensoverschrijdend gedrag in de toekomst voorkomen kan worden. Dat zegt de bewindsvrouw naar aanleiding van een groot onderzoek in de Volkskrant over het gedrag van presentator Matthijs van Nieu...