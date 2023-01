’Marktwerking in zorg funest’

Nietsontziende commerciële cowboys die huisartsen uitkopen en vervolgens deze praktijken runnen als een onderneming die zoveel mogelijk winst moet maken. Wel de vaste vergoeding voor patiënten opstrijken, maar vervolgens zoveel als mogelijk onbereikbaar blijven zodat de echte zorg niet of zeer moeilijk wordt verleend. Hoeveel van deze voorbeelden hebben we nog nodig om eindelijk eens vast te kunnen stellen dat marktwerking vrijwel nooit leidt tot meer concurrentie en lagere prijzen. Wel tot veel hogere energieprijzen door onderlinge afspraken en uitgeklede zorg omdat men anders te veel kosten maakt. En de uiterst naïeve politiek blijft maar in sprookjes geloven en grijpt niet in.

Jan Pronk, Beverwijk