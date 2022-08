Uitslag Stelling: Dweilen met de kraan open

Woonruimte voor 20.000 statushouders, 730 miljoen euro extra en een tijdelijke beperking van gezinshereniging zijn onderdelen van de deal die het kabinet sloot om de asielcrisis aan te pakken. Maar liefst 95 procent van de respondenten vindt deze maatregelen lang niet ver genoeg gaan. „De kraan blijft open waar dichtzetten de enige oplossing is. Duidelijk het gevolg van een compromis om de ChristenUnie tegemoet te komen. Wederom een keuze om de coalitie bij elkaar te houden, niet wat het beste voor het land is”, reageert iemand boos.

De overgrote meerderheid vindt het onbegrijpelijk dat er geen asielstop komt. „We moeten even stoppen om alles goed te organiseren. Wie hier niet hoort per direct weer terug”, stelt een deelnemer. En een ander zegt: „Mensen uit veilige landen en aso-asielzoekers moeten direct teruggestuurd kunnen worden. Ze bezetten plaatsen voor mensen die echt opvang nodig hebben.”

Ook steekt het de respondenten dat er miljoenen euro extra worden uitgetrokken om de asielproblemen op te lossen. „600 miljoen bezuinigen op zorg en 730 miljoen naar asiel. Dat zegt toch genoeg dat Nederland dit niet kan blijven dragen”, vindt iemand. Een ander reageert verbolgen: „Voor 730 miljoen aan emmers en dweilen gekocht maar de kraan niet dichtdraaien. En raad eens wie dat geld moet ophoesten...? Onze kinderen die geen kans op een woning maken.”

Dat gemeenten dit najaar al 20.000 huizen beschikbaar moeten stellen voor statushouders is onhaalbaar, meent 96 procent. Er zijn niet zoveel huizen beschikbaar, en bovendien is het oneerlijk tegenover Nederlandse woningzoekenden, vinden ze. „Asielzoekers voorrang op huizen geven boven mensen die al jaren wachten op een huis, dat kan niet”, klinkt het verontwaardigd. En: „Onze kinderen wonen noodgedwongen langer thuis en moeten gezinsplannen uitstellen. Zo brokkelt het draagvlak voor asielopvang nog verder af.”

Wat de meeste respondenten (61 procent) wel een goede maatregel vinden is om extra aso-azc’s voor veiligelanders in te richten om de overlast van deze groep aan te pakken. „De veiligelanders zijn het grootste probleem en dat moet Europees opgelost worden”, meent een deelnemer. „Ze zwerven heen en weer tussen landen, vertonen crimineel gedrag en zijn compleet kansloos.”

Ook de maatregel om gezinshereniging tot eind 2023 stop te zetten voor mensen die geen huis hebben, valt goed bij de meesten. Een respondent die in een azc werkt, vertelt: „Er zitten daar erg veel veiligelanders en Dublin claimanten. De eerste vraag, wanneer kan mijn gezin en familie hier komen? Alle vreemdelingen die hier komen zeggen dat wij de meest coulante gezinshereniging hebben.”

Een enkeling is gematigd positief over het asielakkoord. „Een goed begin, maar niet meer dan dat. Het asielbeleid moet echt helemaal op de schop. Kijk hoe het in Denemarken werkt en probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het raakt hier te vol. We hebben niet genoeg plek voor zoveel mensen.”