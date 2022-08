Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Megawinsten ’Toevalwinst afromen blijk van solidariteit’

— Volt wil een meevallersheffing invoeren: een eenmalige belasting die de grootste profiteurs van de huidige crises verplicht om een redelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke schade, aldus Marieke Koekkoek. „De opbrengsten van zo’n heffing moet de mensen in de knel dienen en het klimaat.”

In deze tijd van crises worden buitensporige ’toevalwinsten’ verdiend over de rug van de meest kwetsbaren in de wereld en ook nog eens op manieren die grote impact hebben op het klimaat. Terwijl Shell-aandeelhouders feesten omdat de grootvervuiler achttien miljard dollar winst noteerde in het tweede kwartaal van dit jaar, waarschuwt het Nibud dat 2,5 miljoen huishoudens door de stijgende kosten in de knel dreigen te komen.