Brief 2: ’Allemaal rechten, maar ook plichten’

De economie ontploft in Nederland. Heel werkend Nederland zit te springen om mensen. Nu blijkt dat er weer meer statushouders een uitkering krijgen.

Dat kan alleen in ons mooie landje van honing en welvaart. Kom er allen gezellig bij, eenmaal over de grens dan heb je alle rechten. Een dak boven je hoofd, eten en vooral een uitkering.

Allemaal rechten, nu de plichten. Zorgen voor eigen onderhoud is er een van, maar ja... een uitkering is makkelijker. Is er nog iemand in Den Haag die dit gaat aankaarten en deze mensen aan het werk durft te zetten?

Zal wel moeilijk zijn: regels, regels, regels, daar gaan we aan kapot. De ruif met belastinggeld wordt al door velen leeg gegeten. Maar ja, geld uit een ander zijn portemonnee is makkelijk uitgeven. Wakker worden!

Rob JJ Geurts, Oudewater

