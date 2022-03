Brief 3 ’Diplomatie is enige uitweg’

De inval is ontoelaatbaar, de Russische overmacht is echter dusdanig dat het leveren van wapentuig niets uithaalt. Het is alsof je een blinde een bril geeft. Diplomatie is de enige oplossing. Wapens neerleggen, interim regering vormen in de Oekraïne en de gebieden die discussie opleveren onafhankelijk maken en de opgelegde sancties terugdraaien want daar hebben ook de Westerse burgers, die volkomen ten onrechte slachtoffer zijn van de oorlogszucht van de EU in deze, enorm veel last van. Geen toetreding van de Oekraïne tot de EU en de NAVO (respecteer het referendum). Daarna is het altijd mogelijk Rusland met gerichte sancties aan te pakken, niet nu omdat dat olie op het vuur is.

André Leijten, Marknesse