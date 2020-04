Uitslag stelling: In mineur om KNVB-besluit

De groep ontevreden respondenten is groot. Dat wordt onder de deelnemers ook zo ervaren. Zo schrijft iemand: „Nu is iedereen ontevreden.” Enkelen suggereren dat de competitie net als in Duitsland prima zonder publiek had kunnen worden afgerond.

Slechts een vijfde had graag gezien dat Ajax ook kampioen werd en de schaal in ontvangst zou nemen. Een voorstander hiervan meent: ,,Ajax had de schaal moeten krijgen en dan zou het mooi zijn als de club deze vervolgens had opgedragen aan het personeel in de zorg.” Een meerderheid zou het fideel van de club vinden als deze de inkomsten die ze gaan ontvangen uit de Champions League, zou verdelen over de eredivisieclubs.

De oplossing van de KNVB is zuur voor de eerstedivisieclubs die aan kop stonden. Zij gaan nu niet promoveren. Zeker tweederde van de deelnemers zou het eerlijker vinden als koplopers Cambuur en De Graafschap aan de eredivisie zouden worden toegevoegd.

Maar ook FC Utrecht is benadeeld, meent een flinke meerderheid van de respondenten. De club uit de domstad greep twee keer naast een Europees ticket. De club stond net onder Willem II, maar had een wedstrijd minder gespeeld. Bovendien stonden de Utrechters in de finale voor de beker.

Een overgrote meerderheid kan zich de woede van de verliezers goed voorstellen. De clubs hebben juristen in stelling gebracht, maar de meesten denken niet dat zij gelijk gaan krijgen bij de rechter. ,,De Graafschap en Cambuur hebben gelijk dat ze zich gedupeerd voelen. Als je de eindstand bovenaan in stand houdt, dan moet je dat ook onderaan doen.” Een andere opmerking: ,,Feyenoord zou als derde in de eredivisie sowieso Europees voetbal spelen, dus Utrecht zou als finalist van de beker ook een ticket moeten krijgen.”

Ondanks het rare einde van de competitie, vindt een meerderheid het prima dat de stekker uit de eredivisie is getrokken. Een respondent merkt op dat Nederland dit wel te snel heeft gedaan. ,,Ze hadden beter even kunnen afwachten wat de andere landen zouden doen.” Of er dit jaar nog wedstrijden worden gespeeld met publiek, zei de voetbalbond afgelopen week te betwijfelen. Een krappe meerderheid vindt dat de competitie prima kan doorgaan zonder publiek.

Tweederde van de deelnemers zou graag zien dat de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord alsnog wordt gespeeld in september. Een deelnemer voegt toe: ,,En Ajax en AZ zouden dan ook op neutraal terrein nog mogen spelen om de kampioensschaal.” Enkelen vinden dat er een streep door deze competitie kan. ,,Ik snap dat voetbalclubs zich benadeeld voelen, maar het is nu klaar en begin in september opnieuw.”

De KNVB voorziet grote problemen voor het betaald voetbal en heeft steun gevraagd van de regering. Een meerderheid vindt echter dat het Nederlandse betaalde voetbal de eigen boontjes maar moet doppen. ,,De overheid moet geen dubbeltje aan het betaald voetbal besteden”, klinkt het resoluut.