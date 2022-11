’Betere keuzes voor burger’

Het is toch echt van de zotte dat dit allemaal kan in dit land. Ook de groene stroom waarom moet deze zo gigantisch duur zijn vergeleken met het vorige jaar? De wind is toch niet duurder geworden? Graaien noemen ze dat. Daar moet deze regering eens wat aan doen. Zij kunnen wel de pensioenen jaren bevriezen terwijl de potten overvol zitten. Geld dat nota bene van de gepensioneerden is. In wat voor een land leven wij! Ook betreft de ziektekosten, sinds deze geprivatiseerd zijn is het kommer en kwel. Maak eens betere keuzes voor de burgers!

J. Hoeben, Cranendonck