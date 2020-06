’Meten met twee maten’

Bij betogingen door het hele land van Leeuwarden tot Rotterdam tegen vermeend onrecht ten opzichte van niet blanke mensen wordt het organiseren daarvan geen strobreed in de weg gelegd, ook al worden coronaregels fors overschreden. Autoriteiten knijpen een oogje toe, mogelijk ook bang als vooringenomen te worden weggezet.

Bij demonstraties tegen de Coronaregels en - wetgeving springen autoriteiten echter wel direct in de kramp en worden ze overal verboden en nu wel met argumenten verwijzend naar de coronauitbraakgevaren: te grote aantallen, niet te handhaven, enz. Argumenten te over, alleen blijkt hieruit dat men niet rechtlijnig is en hanteert men verordeningen op oneigenlijke gronden, naar gelang het het gezag uitkomt.

F. Stelwagen