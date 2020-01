’EU te laf om in te grijpen’

Waar een rechtvaardige democratie met een scheiding der machten een voorwaarde is om lid te mogen zijn van de EU, tonen de beleidsmakers in Brussel een tenenkrommende onmacht om een land wat miljarden Europese subsidie opstrijkt te bewegen om zich aan de afgesproken regels te houden.

Terwijl de Poolse bevolking meer en meer haar onvrede uit over de regeringspolitiek, rest slechts een verontrustende conclusie: Brussel is slechts een papieren tijger die niet het lef heeft om haar macht uit te oefenen daar waar het werkelijk zin heeft. Of geopolitieke belangen weerhouden Europa van ingrijpen, met alle gevolgen voor de bevolking van dien.

M. van Zeist, Apeldoorn