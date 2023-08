’Omtzigt gooit eigen glazen in’

Als gevolg daarvan heeft hij veel steun in het land. Het is dan ook voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat hij denkt zijn volgende stap pas eerst na de -op zich zeer verdiende - vakantie aan te kunnen kondigen. Je laat veel tijd die je goed kunt gebruiken nodeloos voorbij gaan. Zeker als het de bedoeling is een eigen partij te beginnen. Want hoe verschillend zal die partij zijn van zijn oude nest het CDA? Ook ik heb Omtzigt hoog zitten maar met dit besluit gooit hij voor mij zijn eigen glazen in. De volgens de peilingen zelfs 40 zetels spoelt hij op deze manier door het putje.Toch jammer.

Oane Jansen, Kollumerpomp

In onderstaande video legt parlementair verslaggever Peter Winterman uit wat de opties zijn voor Omtzigt: