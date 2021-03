’Demonstraties aan banden leggen’

De politie noemde de demonstratie van afgelopen zondag een ’spontaan’ gebeuren maar de betekenis van dat woord kent men blijkbaar niet. Spontaan is iets wat zich zonder enige voorbereiding plotseling voordoet. In dit geval hadden de demonstranten o.a. gele paraplu's voorzien van dezelfde opdruk en ballonnen in hartvorm bij zich en waren er op zeker moment zo'n 700 personen aanwezig die zich op geen enkele wijze aan de coronaregels hielden. En weer moest de ME eraan te pas komen. Geen sprake van een spontaan gebeuren. Hoop de dag nog mee te mogen maken dat Halsema spontaan opstapt.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht