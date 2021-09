Brief 1 ’Miljarden aan burgers besteden’

En voor de rest is sprake van enkele tot honderden miljoenen t.a.v. vele andere zeer belangrijke vraagstukken in onze samenleving. Wat houden die klimaatdoelen nou eigenlijk precies in? Weten de EU-burgers ook wat er omtrent het klimaat ’moet’ veranderen? Weten sowieso de mensen in de hele wereld wat het woord ’klimaatdoelen’ betekent? En wij, een landje bijna zo groot als een speldenprik op de wereldbol, maakt zich ’wereldse’ zorgen over het klimaat. Niet te geloven. Ik zou zeggen, besteed die miljarden liever in eigen land t.b.v. de eigen burgers.

Renske van Reeken, Den Haag

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: