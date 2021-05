’Spectaculair Songfestival’

Bekijk ook: Nederland kan trots zijn op Eurovisie Songfestival

Wat een presentatie, wat een techniek, wat een show, wat een muzikaal hoog gehalte ( op een enkele optredende groep na) en wat een samenwerking tussen allen die aan dit spectaculair evenement ruim een jaar gewerkt hebben. En dat speelde zich allemaal af in ons eigen kleine landje, ons eigen Rotterdam en ons eigen tv-wereldje. In één woord: grote klasse!. Aan winnaar Italië van dit grootste muzikaal gebeuren ter wereld met zo’n 200 miljoen kijkers laat ik de twijfelachtige eer over om dit proberen te evenaren dan wel te overtreffen.

Rens Kuijten, Nuenen