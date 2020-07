Gemeenten, ga op je eigen organisatie bezuinigen en niet steeds de belasting verhogen

’Gemeente blut, burger betaalt’ kopte deze krant vorige week op de voorpagina. Maar liefst 247 van de 355 gemeenten in ons land hebben inmiddels geklaagd in Den Haag omdat het water hen financieel gezien aan de lippen staat. De gemeenten hebben al 566 miljoen euro extra gekregen vanwege de coronacrisis, maar dat is niet genoeg vinden zij. Zij hebben geen idee hoe ze rond moeten komen nu ze minder geld kunnen incasseren omdat er de laatste maanden minder parkeerbelasting en nauwelijks toeristenbelasting binnenkwam in de gemeentekas.