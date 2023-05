’Spaarder betaalt hoofdprijs’

Klaas Knot van DNB laat vaak van zich horen op politiek gebied. Veelal commentaar of adviezen die niet tot zijn taak behoren.

Hij moet zich inzetten over de banken in Nederland waarbij zo is gebleken alles draait op geldgewin. Waarbij vroeger de functie van de bank was, de klant is koning is het nu dat de bank de koning is en de consument cq spaarder de prijs betaalt. Geen service, voor elke handeling moet de consument de hoofd- prijs betalen en zijn de banken de lachende derde.

Mevr.Brugman, Lelystad