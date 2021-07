’Ten Hag goede optie Oranje’

Er wordt gekeken naar de volgende punten: is de trainer beschikbaar? (dus vaak incompetent), wat is zijn cv (lijkt weinig uit te maken, zie Frank de Boer, Danny Blind etc.). Ik hoor nu de namen van Cocu, Gullit, Ten Cate, Keizer, maar die hebben toch niet de kwaliteit en prestatiegeschiedenis om bondscoach te zijn. Waarom weekt de KNVB Ten Hag niet los van Ajax en betaalt een goed salaris zoals een toptrainer hoort te verdienen en waarom is een buitenlandse trainer geen optie?

Sacha Mercatelli, Belém